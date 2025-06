Allerta caldo per Roma e 5 città: ecco quando. Il meteorologo: "Settimana di fuoco”

Roma, 11 giugno 2025 – L’Italia si risveglia sotto la morsa del caldo, dopo settimane di alternanza tra piogge e temperature in rialzo. Ci aspetta una settimana caldissima: in particolare giovedì, quando è prevista una giornata da bollino arancione – allerta di livello 2 che indica "condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute" – per Roma e altre 5 città: Bolzano, Campobasso, Frosinone, Perugia e Rieti.

Saranno invece da bollino giallo, livello 1 di pre-allerta, 12 città: Ancona, Bologna, Brescia, Firenze, Latina, Messina, Milano, Napoli, Reggio Calabria, Torino, Verona e Viterbo. È la fotografia che scatta il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute, che comunica i possibili effetti sulla salute con report giornalieri per 27 città, con previsioni a 24, 48 e 72 ore.

Il meteorologo: "Settimana di fuoco”

"L'estate 2025 si presenta in anticipo e lo fa senza mezze misure. Sotto la spinta dell'anticiclone africano Scipione, il nostro Paese sta per essere investito da una delle ondate di calore più intense e precoci degli ultimi anni", spiega Lorenzo Tedici, meteorologo del sito IlMeteo.it, secondo cui "ci troviamo davanti a una manifestazione evidente del cambiamento climatico in atto: l'aria si sta riscaldando a un ritmo inedito per il mese di giugno. Ci troviamo di fronte a una settimana di fuoco che rischia di diventare il primo grande banco di prova di questa estate 2025. E, se il buongiorno si vede dal mattino, prepariamoci a mesi roventi".

In particolare da domani a domenica, le temperature saliranno di circa 1 grado al giorno: "Un'ascesa rapida e costante che porterà i termometri a toccare valori davvero eccezionali per questo periodo”.

Si sfioreranno i 35°C in molte città, con picchi di 38°C a Firenze e Bologna, 37°C a Roma, 36°C a Milano e punte ancora più elevate nel Sud Italia e sulle isole, dove si potrebbero raggiungere i 40-42°C.

"È un caldo che stanca, ci sentiremo già a fine estate”

"È un caldo che stanca, fiacca e toglie energie: ci sentiremo già a fine estate, quando in realtà l'estate vera sarà appena iniziata. E non si tratta solo di qualche ora di afa: la struttura atmosferica che alimenta questa fase bollente sembra destinata a durare almeno fino al weekend, con temperature decisamente sopra la media. L'estate italiana assumerà sempre più le sembianze di una stagione nordafricana, più simile a quella del Maghreb che a quella tipicamente mediterranea”.

Uno spiraglio, però, si intravede a partire da lunedì 16 giugno, quando l'alta pressione potrebbe subire un parziale cedimento. “Aria meno calda in discesa dal Nord Europa potrebbe portare un momentaneo sollievo. Tuttavia, il sollievo potrebbe arrivare al prezzo di fenomeni estremi, come temporali violenti e locali nubifragi, alimentati proprio dal caldo accumulato nei giorni precedenti".