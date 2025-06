Rally, Matteo Doretto morto in un tragico incidente in Polonia: aveva 21 anni

Varsavia, 11 giugno 2025 – Matteo Doretto, 21 anni, campione italiano junior di Rally è morto questa mattina in un tragico incidente avvenuto durante i test pre-gara dell’81esimo Rally di Polonia.

La sua Peugeot 208 Rally4 è finita contro un albero nelle strade attorno Elganowo, vicino a Pasym. L’incidente è avvenuto questa mattina prima di mezzogiorno in una tappa di allenamento in vista della 81esima edizione del Rally di Polonia, che partirà ufficialmente venerdì 13 giugno da Mikolajki.

Come detto la Peugeot 208 Rally4 dell'equipaggio composto da Matteo Doretto e Samuele Pellegrino si è schiantata contro un albero. Il ventunenne pilota Doretto, come racconta il portale polacco tko.pl, è rimasto intrappolato nel veicolo ed è stato immediatamente liberato dai soccorsi. Nonostante le manovre di rianimazione, non è stato però possibile salvargli la vita. Il copilota, Samuele Pellegrino, ha abbandonato invece la vettura autonomamente ed è rimasto sempre cosciente, nonostante alcune lesioni sul corpo.

Matteo Doretto era campione italiano Junior di Rally ed era nato a Pordenone 21 anni fa.

"La tragica notizia della scomparsa di Matteo Doretto, giovane talento pordenonese dell'automobilismo, ci addolora profondamente. A nome dell'intera comunità regionale, esprimo il più sincero cordoglio e la vicinanza ai familiari, agli amici e a tutto l'ambiente sportivo che gli era vicino”. È il messaggio del Governatore della Regione Fvg, Massimiliano Fedriga, alla notizia dell'incidente mortale nei test pre gara del Rally di Polonia, in cui è morto Matteo Doretto, 21 anni, campione italiano junior in carica. “Ci lascia un ragazzo che aveva davanti a sé una carriera promettente e che ha saputo distinguersi per passione, impegno e determinazione. Di fronte a una simile tragedia – ha concluso il governatore – l'intera Regione si stringe con commozione a chi gli ha voluto bene”.

Questo non è il primo incidente mortale nella storia dei rally in Warmia e Masuria. Un anno fa, il 25 giugno 2024, due auto si sono scontrate nei pressi del villaggio di Wlosty, vicino a Goldap. Una di queste era guidata da un uomo di 69 anni che si stava recando dalla sua famiglia. L'altra era una Toyota da rally guidata dal campione francese Sebastien Ogier. Entrambi sono stati trasportati in ospedale e pochi giorni dopo l'incidente il 69enne, dopo un malore, è deceduto.