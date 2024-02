Cade ultraleggero in Alto Adige: tre feriti

Tragedia sfiorata questa mattina poco prima delle 9 in Alto Adige, dove per cause ancora da accertare un elicottero ultraleggero del tipo Cabri è precipitato. L'incidente si è verificato questa mattina a sud di Bolzano: ancora non si conosce l'esatta dinamica dell'accaduto, ma è probabile che si sia trattato di un problema tecnico al velivolo.

L'allarme è scattato verso le 8.50 nei pressi della zona sportiva Vallarsa a Laives, a pochi chilometri dall'aeroporto bolzanino. Sul posto sono subito arrivati Croce Bianca, vigili del fuoco e forze dell'ordine.

Fortunatamente i due occupanti dell'ultraleggero sono sopravvissuti. Ora sono ricoverati in ospedale per alcune ferite, non sembrano in condizioni preoccupanti. Ferito anche un passante, che ha assistito all'incidente e si trova sotto choc.

Le prossime saranno ore decisive tanto per capire quali sono le reali condizioni di salute delle persone coinvolte quanto per riuscire a dare risposte dettagliate e precise agli interrogativi in merito alle cause dell’incidente. Cosa può essere successo? A chiarirlo saranno le indagini che le forze dell’ordine hanno già messo in campo.