Famiglia distrutta in galleria sull’A1. Non ce l’ha fatta la bimba ferita

Sale a quattro il numero delle vittime del terribile incidente di martedì nella galleria dell’A1, in provincia di Firenze. Ieri è morta la piccola Summer (foto), la bambina di 4 anni che era ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale Meyer. I sanitari nella tarda mattinata hanno diagnosticato la morte cerebrale della bambina, hanno fatto partire l’accertamento di legge che dura sei ore, e alla fine di quel controllo (che non ha mostrato risposte dal cervello) hanno dichiarato il decesso.

Nell’incidente sulla Variante di Valico, con la Panda guidata dalla mamma – una 37enne ora in prognosi riservata a Careggi – che si era fermata sulla corsia di marcia di destra della galleria ed era stata violentemente tamponata da un camion, sono morti sul colpo il nonno della bambina, Mauro Visconti, 69 anni, la nonna, Nydia Zoila Albuquerque Basulto, 65 anni, e la zia Carla Stephany Visconti, 39 anni.

Al momento dell’incidente stavano rientrando a casa, a Gravellona Toce, Comune piemontese della provincia di Verbano-Cusio-Ossola. Morto anche il cane che la famiglia trasportava nel bagagliaio. Illeso invece il camionista, che ora è indagato per omicidio stradale, ma che secondo quanto emerso dalle telecamere della galleria ben poco avrebbe potuto fare per evitare l’auto ferma in mezzo all’autostrada.

Summer si sarebbe trovata sul sedile posteriore, in mezzo al nonno e alla zia. Per lei fin dal primo minuto, con l’estrazione dalle lamiere da parte dei vigili del fuoco e il trasporto d’urgenza in elisoccorso verso il Meyer, dove aveva dovuto essere rianimata, le condizioni erano apparse disperate.

Lotta invece tra la vita e la morte la mamma, un’operatrice sociosanitaria italo-peruviana che lavora in una casa di riposo e che ora è in cura nella terapia intensiva del Trauma Center di Careggi.

Il sindaco di Gravellona Toce, Gianni Morandi, ha già fatto sapere che verrà proclamato il lutto cittadino.

Pietro Mecarozzi