Edilizia Terremoto a Milano

di Andrea Gianni

Una "degenerazione della gestione urbanistica dell’amministrazione comunale " con uffici "asserviti alle utilità di una cerchia ristretta ed elitaria di soggetti privati che hanno imposto un’imponente e incontrollata espansione edilizia della città". Un "vorticoso circuito di corruzione" che, secondo le accuse, ruota attorno a laute consulenze per componenti della Commissione per il paesaggio del Comune ottenendo in cambio una spinta per progetti che hanno ridisegnato lo skyline della città. Conflitti d’interessi nascosti in un organismo che secondo i pm Marina Petruzzella, Paolo Filippini e Mauro Clerici, coordinati dalla procuratrice aggiunta Tiziana Siciliano, opererebbe in un sistema di "eversive degenerazioni" con una "strumentalizzazione che ne fa la parte politica, principalmente l’assessore Tancredi, in sintonia con il sindaco Sala, per portare avanti relazioni private con gruppi della finanza immobiliare attivi a e la soddisfazione dei loro interessi". Le indagini sulla gestione dell’urbanistica milanese e su presunti abusi edilizi, partita dall’esposto presentato nel 2023 da un gruppo di residenti contro la costruzione di un palazzo in un cortile in piazza Aspromonte, sfociate a marzo nell’arresto dell’ex dirigente comunale Giovanni Oggioni, ora fanno un salto di livello, arrivando ai piani alti della politica e del real estate e contestando a vario titolo l’accusa di corruzione oltre ai reati di falso e induzione indebita a dare e promettere utilità.

"L’amministrazione non si riconosce nella lettura che viene riportata – spiega in serata il sindaco Giuseppe Sala –. Da diversi mesi l’amministrazione ha intrapreso un percorso di riorganizzazione e ha assunto nuovi provvedimenti. Nel contempo l’assessore Tancredi si sta confrontando con i suoi legali prima di assumere qualunque iniziativa". La Procura, guidata da Marcello Viola, ha chiesto gli arresti domiciliari per l’assessore comunale alla Rigenerazione Urbana, Giancarlo Tancredi, e per Manfredi Catella, fondatore e Ceo del colosso immobiliare Coima. Rischiano il carcere, invece, Giuseppe Marinoni e Alessandro Scandurra, rispettivamente ex presidente ed ex componente della Commissione per il paesaggio, e i costruttori Federico Pella e Andrea Bezziccheri. Sulle richieste deciderà il gip Mattia Fiorentini, che ha fissato gli interrogatori per il 23 luglio.

Tra gli indagati anche l’archistar Stefano Boeri, progettisti noti a livello internazionale come Antonio Citterio e Patricia Viel. Un sistema che, secondo le accuse, ruoterebbe attorno alla figura di Marinoni, definito dai pm uno "spregiudicato faccendiere incline alla corruzione", a capo di una commissione (lo scorso 29 aprile ha rassegnato le dimissioni) "inquinata da corruzione sistemica". In una chat con Pella, il 5 dicembre 2023, avrebbe esplicitato i suoi intenti: "Stiamo attuando un Pgt ombra...e con alte parcelle". Scandurra avrebbe ricevuto da diversi gruppi immobiliari, sempre come compenso per le consulenze, oltre tre milioni di euro, tra cui oltre 2.579.127 euro dalla società Kryalos Sgr e 138.873 euro da Coima, interessata al via libera al progetto sull’ex scalo ferroviario di Porta Romana, dove sorge il villaggio olimpico. Un sistema che per l’accusa avrebbe riguardato gran parte dello sviluppo edilizio degli ultimi anni, tra cui progetti legati allo stadio San Siro che il Comune vorrebbe vendere a Inter e Milan, torri e complessi residenziali di 600 appartamenti come l’ex Trotter. La Gdf ieri ha eseguito 24 perquisizioni, in abitazioni di indagati, sedi di società e uffici comunali. Nella casa di Bezziccheri sono stati sequestrati circa 120mila euro in contanti.