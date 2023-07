Treno diretto Roma-Pompei. A bordo anche la premier Meloni

Pompei, 16 luglio 2023 - E' partito dal binario 1 dalla Stazione di Roma Termini, il Frecciarossa 1000 diretto senza cambi a Pompei. Il nuovo servizio ferroviario è nato dalla collaborazione tra il ministero della Cultura e Ferrovie dello Stato italiane e vuole unire l'immenso patrimonio culturale e storico di Roma con quello della città campana. A bordo del convoglio livreato per l'occasione le autorità e i giornalisti, tra cui il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il viaggio per Pompei durerà 1 ora e 47 minuti, e sarà in programma ogni terza domenica del mese.

Assieme alla Meloni, giunta alla partenza con la sorella Arianna, cè anche il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e l'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Luigi Ferraris.

Ogni terza domenica del mese e i viaggiatori e turisti potranno andare e tornare in giornata da Roma a Pompei, con partenza al mattino da Roma Termini alle 8.53 con fermata a Napoli Centrale alle 10.03 e arrivo alla stazione di Pompei alle 10.40. Ad attendere i viaggiatori diretti agli Scavi il bus navetta Pompei Link. Il ritorno è alle 18.40 con fermata a Napoli Centrale alle 19.23 e arrivo a Roma Termini alle 20.55.