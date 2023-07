Quanto costa il treno Roma-Pompei diretto e cosa c’è da sapere

Roma, 16 luglio 2023 – Con il viaggio inaugurale di stamattina, con a bordo anche la premier Giorgia Meloni, iniziano i collegamenti diretti in treno tra Roma e Pompei. Si tratta di un servizio nato dalla collaborazione tra ministero della Cultura e il gruppo Ferrovie dello Stato italiane svolto dai treni veloci Frecciarossa che percorrono i circa 210 chilometri tra la Capitale e il sito archeologico ai piedi del Vesuvio in 1 ora e 47 minuti.

Il servizio

Il collegamento senza cambi tra la stazione di Roma Termini e Pompei viene svolto, in questa fase di avvio del servizio, ogni terza domenica del mese e permetterà a viaggiatori e turisti di fare l’andata la mattina in un 1 ora e 47 minuti e di tornare, la sera, in 2 ore e 15 minuti. Ad attendere i viaggiatori nella stazione di destinazione c’è il bus navetta Pompei Link. Il nuovo diretto inaugurato il 16 luglio si aggiunge alle circa 50 corse giornaliere con cambio treno, andata e ritorno, già esistenti tra Roma e Pompei, che prevedono l’arrivo a Napoli Centrale con l’Alta Velocità e poi il proseguimento al sito archeologico con i treni regionali di Trenitalia dalla sottostante stazione di piazza Garibaldi.

Il biglietto e gli orari

Il viaggio di andata senza cambi Roma-Pompei in Frecciarossa parte alle 8.53 da Termini col treno numero 9693. Sono previste le fermate a Napoli Afragola alle 9.48, a Napoli Centrale alle 10.03 con arrivo a Pompei alle 10.40. Il biglietto parte dalla Supereconomy standard al costo di 29.90 euro.

Per il ritorno, la partenza dalla stazione di Pompei è alle 18.40 con il Frecciarossa 9568 con arrivo previsto a Termini per le 20.55. Tra i servizi a bordo del treno, è prevista la possibilità di acquistare i biglietti di ingresso al sito archeologico, mentre durante il viaggio è possibile vedere un video che introduce alla storia di Pompei e agli scavi archeologici.