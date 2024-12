Impossibile comprare i biglietti dei treni. Cosa sta succedendo a Trenitalia

Roma, 17 dicembre 2024 – Biglietterie in tilt: impossibile acquistare o prenotare i biglietti dei treni. I sistemi di prenotazione e vendita di Trenitalia non sono infatti al momento funzionanti “a causa di un disservizio tecnico attualmente in corso”.

Lo rende noto Trenitalia precisando che "i tecnici sono al lavoro per ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile”.

Trenitalia “ha potenziato le informazioni ai passeggeri in stazione e a bordo treno e autorizzato la vendita dei biglietti a bordo treno senza sovrapprezzo”.

Un disservizio che sta creando problemi ai passeggeri nelle stazioni che, questa volta, non è imputabile agli scioperi o alle agitazioni sindacali che negli ultimi mesi hanno interessato il trasporto pubblico in Italia.

Passeggeri nella stazione di Roma Termini (Archivio)

Scioperi che sono stati anche al centro di polemiche politico/sindacali con il ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha più volte precettato i lavoratori del settore. Una riduzione dell’orario dello sciopero “riuscita” in occasione della mobilitazione di Cgil e Uil dello scorso 17 novembre (quando l’astensione fu abbassata dall’intera giornata a 4 ore), precettazione che il Tar del Lazio non ha concesso (a seguito di un ricorso del sindacato) in occasione del recente sciopero di 24 ore, del 13 dicembre, indetto dal sindacato Usb.