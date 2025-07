Gaeta, intrappolata nella sabbia: salvata dal bagnino

Gaeta, 16 luglio 2025 – Tragedia sfiorata sul litorale pontino, a Gaeta, dove una turista è rimasta intrappolata in una buca nella sabbia mentre stava facendo un bagno in mare a circa 40 metri dalla riva. È accaduto la mattina di lunedì scorso, poco prima delle 13, come riportano diversi organi di informazione, all'altezza di uno degli stabilimenti dei 300 gradini.

Ed è di pochi giorni fa la morte di un 17enne sulla spiaggia di Montalto di Castro Marina, sul litorale Viterbese, soffocato dalla sabbia mentre scavava un tunnel nella spiaggia.

Disavventura diversa e a lieto fine quella della donna romana di 50 anni che a Gaeta è andata a largo nonostante la bandiera gialla e quella rossa rispettivamente per il vento forte e il mare mosso. La 50enne ha cominciato ad annaspare dopo che ha trovato un dislivello sul fondale, una fossa da cui non riusciva più ad uscire per la forte corrente. Il bagnino si è tuffato immediatamente in acqua e l'ha salvata.

A salvarla è stata Francesco Conte, bagnino quarantatreenne, responsabile operativo della cooperativa Escara, al società dei servizi di salvamento sulle spiagge libere e stabilimenti del territorio di Gaeta, sommozzatore specializzato e volontario della Croce Rossa.