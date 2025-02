Trans picchiata e minacciata di morte dai vicini di casa

Avrebbero fatto di tutto per renderle la vita impossibile e costringere una ragazza trans di Taranto a lasciare la casa di sua proprietà e a trasferirsi. I suoi vicini, padre e figlio, l’avrebbero minacciata anche di morte e insultata, giorno e notte. In un’occasione la ragazza sarebbe stata accerchiata da più persone in una sorta di spedizione punitiva durante la quale ha ricevuto anche uno schiaffo e un pugno. Esasperata, ha deciso di denunciare tutto ai carabinieri e ora padre e figlio, quest’ultimo 28enne, sono indagati per minacce gravi e atti persecutori. Nei confronti del 28enne il gip del tribunale di Taranto, Elio Cincelli, ha disposto il divieto di avvicinamento di 500 metri e il braccialetto elettronico. Suo padre, secondo il racconto della vittima, a dicembre, mentre era ai domiciliari, sarebbe uscito di casa intimando alla ragazza di rientrare nel suo appartamento. Quella notte la ragazza sarebbe stata accerchiata da dieci persone che si sono scagliate contro di lei. Per avere violato i domiciliari il padre del 28enne è poi finito in carcere.