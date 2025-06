Chiesto rinvio a giudizio per La Russa junior

Rischiano di finire a processo per ‘diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti’, il cosiddetto ‘revenge porn’, Leonardo Apache La Russa (foto), terzogenito del presidente del Senato, e l’amico dj Tommaso Gilardoni. È un filone della nota inchiesta milanese scaturita dalla denuncia, nel 2023, di una 22enne per violenza sessuale che dopo aver assunto alcol e droga si era svegliata nella casa di La Russa convinta di aver subito violenza. Una tranche, quella sui presunti abusi, per la quala stessa Procura, però, lo scorso aprile ha chiesto l’archiviazione. Istanza a cui si è opposta la giovane. Ieri, invece, le pm hanno chiesto il rinvio a giudizio per i due giovani per due imputazioni distinte di revenge porn. Secondo quanto ricostruito, Leonardo La Russa avrebbe inviato un video realizzato con la ragazza all’amico Gilardoni il giorno successivo. Lo stesso Gilardoni avrebbe poi inviato in estate un altro video che mostrava la ragazza nel bagno dei La Russa a un altro amico.