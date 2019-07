Traghetto fermo in mezzo al mare. Notte di paura per 250 passeggeri

"E' un'odissea", fanno sapere le persone imbarcate stanotte a Salerno e dirette a Catania, ma bloccate in mezzo al mare sull''Egnazia'. "Solo le luci di emergenza, non c'è acqua e non è possibile usare i bagni"

Ultimo aggiornamento il 2 luglio 2019 alle 09:01