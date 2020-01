Roma, 20 gennaio 2020 - Il traffico di Roma - secondo l'analisi dei trend della congestione urbana in 200 città di 38 Paesi, del Global card scorecard di Inrix - è fra i peggiori al mondo. La capitale è seconda soltanto a Bogotà. Nella città eterna anche le code paiono essere tali: si passano in media 254 ore l'anno nel traffico, come se i romani sprecassero più di dieci giorni chiusi tra le lamiere. Andando a passo d'uomo: la media è di 12 chilometri orari. Un dato, in peggioramento (16% di tempo perso in piu' in un anno), che colloca Roma al secondo posto al mondo, dietro solo alla capitale della Colombia.

"Altro record negativo per la Raggi e i 5Stelle: Roma è la città al mondo col traffico più caotico, dove i cittadini perdono 254 ore di vita all`anno per colpa del traffico. Peggio solo Bogotà... Dopo autobus in fiamme, metrò ferme e voragini nelle strade, anche questo è colpa di Salvini?" Ha commentato il segretario della Lega Matteo Salvini.

In classifica anche Milano, che si posiziona al settimo posto, con 226 ore perse. Più indietro Napoli (17ma con 186 ore nel traffico) e Torino (22ma con 167 ore). Dietro a Bogotà e a Roma, si collocano Dublino (246 ore), davanti a Parigi e la russa Rostov-on don (237) e Londra (227). Mentre nella classifica generale sull'impatto del traffico primeggia Mosca, seguita da Istanbul e Bogotà, con Roma decima.