Traffico autostrade, code sull’A22 del Brennero: migliaia di turisti tedeschi in arrivo. Weekend da bollino rosso per il controesodo

Roma, 2 settembre 2023 - Fine settimana di controesodo, ma anche di stranieri in arrivo, contrassegnato dal bollino rosso. Al momento non si segnalano particolari disagi sulla rete autostradale, salvo la situazione, in divenire, sull'A22 del Brennero in direzione sud, tra il confine di Stato ed Affi, dove si stanno formando code per l'arrivo di migliaia di turisti stranieri, soprattutto tedeschi, diretti nelle località balneari italiane, in particolare Riviera Romagnola, Laguna Veneta e sul lago di Garda, o anche in viaggio per raggiungere le città d'arte.

Quindi traffico molto intenso con rallentamenti e code si registrano già tra il Brennero e la barriera di Vipiteno, tra Chiusa ed Ala Avio. Mentre tra Carpi e l'ingresso ad una sola corsia nell'A1 a Modena ci sono 6 chilometri di cosa. Segnalate rallentamenti e code tra Verona Nord e Bolzano Sud, e sulle principali arterie del Trentino Alto Adige, in particolare sull'asse del Brennero.

Anas anche in questo week-end, per agevolare la circolazione nei periodi delle partenze e dei rientri, ha deciso che resteranno sospesi gli oltre 800 cantieri. Domani, domenica 3 settembre, sarà in vigore il divieto di transito ai mezzi pesanti dalle ore 7:00 alle ore 22:00.