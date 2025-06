Due tir contromano in autostrada, video choc

Roma, 9 giugno 2025 – Hanno imboccato contromano lo svincolo d’uscita autostradale di Tarvisio, sull’A23, per poi riprendere, con una serie di manovre azzardate, il corretto senso di marcia. Panico tra gli automobilisti che venerdì scorso, mentre viaggiavano sull’A23, si sono trovati di fronte i due mezzi pesanti.

Due tir contromano in A23 (foto Polizia stradale)

I due tir, che percorrevano l’autostrada in direzione Udine, per motivi in corso di accertamento, hanno effettuato una serie di manovre vietate mettendo a repentaglio la sicurezza dei numerosi veicoli in transito. Le segnalazioni degli automobilisti e gli allarmi dei sensori di sicurezza ubicati lungo la rete autostradale hanno permesso al centro operativo della polizia stradale di Udine di intervenire tempestivamente e rintracciare, tramite il sistema di videosorveglianza presente in sala operativa, i due mezzi pesanti.

Le pattuglie della Polstrada di Amaro sono così riuscite a intercettare i due tir in prossimità dell’area di parcheggio “Cormor Ovest”. I due conducenti, di nazionalità straniera, sono stati sanzionati col ritiro immediato della patente di guida e una multa da da 2.046 a 8.168 euro, oltre al fermo amministrativo del mezzo pesante per tre mesi.