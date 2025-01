Terrore Crolla la seggiovia

Nella località spagnola di Astun, sulla catena montuosa dei Pirenei, la caduta della cabina di una seggiovia ha provocato ben 30 feriti. Due persone in gravi condizioni sono state trasportate negli ospedali di Saragozza ed Huesca. Altri feriti sono stati soccorsi tramite 24 autoambulanze e cinque elicotteri che li hanno trasportati negli altri presidi ospedalieri del territorio, come riferito dai servizi d’emergenza dell’Aragona. Secondo il bollettino diramato, circa 20 persone hanno invece riportato contusioni o piccole lesioni e sono state assistite in loco senza necessità di ricorso alle cure in ospedale. Una comunicazione della Farnesina riferisce nell’incidente non risultano coinvolti italiani, precisando che gli sviluppi sono costantemente monitorati. Per ricostruire e commentare l’accaduto è intervenuto il direttore generale delle emergenze del governo di Aragona, Miguel Angel Clavero, che ha parlato di un incidente le cui cause sono da attribuire ad un guasto della carrucola di ritorno della seggiovia. Guasto che, a quanto si apprende, ha causato la rottura di un cavo e la conseguente caduta.

I danni causati dall’incidente alle persone sono da ricondurre anche all’altezza di ben 15 metri da cui la seggiovia è caduta. Il capo della prefettura dell’Aragona, Fernando Beltrán Blázquez, ha a sua volta reso noto che la stazione sciistica è stata chiusa al pubblico, dopo aver provveduto all’evacuazione di tutti gli sciatori coinvolti.

Testimoni hanno descritto la dinamica della caduta. La prima è quella di un giovane che si trovava in prossimità del luogo dell’incidente. Nelle sue dichiarazioni alla televisione pubblica Tve ha affermato di aver assisto al momento in cui il cavo si è spezzato e sganciato dal meccanismo della seggiovia. "All’improvviso le seggiovie hanno iniziato a sobbalzare e la gente volava", ha precisato.

Sulla seggiovia era presente anche un rappresentante politico: è Borja Gimenez, eurodeputato del Partido Popular, che ha rilasciato dichiarazioni al quotidiano El Pais. "Eravamo sul sedile e ha iniziato a cadere, era come se fossimo in caduta libera – ha affermato –. Poi è iniziato l’effetto altalena, è stato un momento di panico" ha proseguito Gimenez, che era alla sua terza discesa della giornata. "C’era un momento in cui dovevi prendere una decisione, se saltare o continuare, e ho visto 60 persone saltare da altezze considerevoli", ha concluso il testimone. Il politico era in compagnia della moglie, con cui è rimasto seduto sul sedile per un’ora e mezza finché non sono stati salvati, rimanendo illesi.

Nella zona sono state dispiegate squadre di vigili del fuoco e di psicologi per fornire assistenza ad eventuali ulteriori vittime dell’incidente. Le operazioni sono proseguite per almeno tre ore, dalle 12 circa, l’ora in cui la seggiovia ha ceduto, alle 15, quando il capo della prefettura dell’Aragona, Fernando Beltrán Blázquez, ha reso noto che "tutti gli sciatori coinvolti" erano stati "evacuati" e i feriti "assisti".

Il primo ministro spagnolo, Pedro Sanchez, ha affidato al social X un commento in cui si è "scioccato dalla notizia dell’incidente alla stazione di Astun "aggiungendo di aver "parlato con il presidente dell’Aragona Jorge Azcon per offrire tutto il sostegno del Governo. Tutto il nostro affetto ai feriti e alle loro famiglie". Parlando direttamente dall’impianto, Azcón ha invece assicurato che le sue infrastrutture avevano "superato i controlli pertinenti".