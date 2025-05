Torino, a 14 anni muore dopo una serata con amici: intossicato dai farmaci

Torino, 8 maggio 2025 - Sarebbe stato stroncato da un'intossicazione da farmaci il 14enne di Bricherasio, nel Torinese, morto venerdì scorso all'ospedale Giovanni Bosco di Torino. Dall'autopsia è emerso che l'origine del decesso, un'insufficienza respiratoria, sarebbe compatibile con un'intossicazione da farmaci. Sulla morte indaga la Procura di Ivrea. Il ragazzino aveva trascorso una serata con amici e poi si è sentito male.

Sono stati anche richiesti gli esami tossicologici che serviranno a capire di quali farmaci ha fatto uso. Il ragazzo era stato portato in ospedale dopo un malore accusato nella casa dei nonni materni, a Settimo Torinese, che aveva raggiunto dopo aver trascorso la serata con alcuni amici. Solo il mattino seguente è scattato l'allarme: la corsa in ospedale non è bastata a salvargli la vita.