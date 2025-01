Studente spara al liceo. Una vittima a Nashville

Una studentessa è morta, oltre all’aggressore – anch’esso uno studente, di 17 anni – che poi si è tolto la vita, nella sparatoria in una scuola a Nashville, in Tennessee. C’è un ferito, un ragazzo in condizioni stabili. L’assalitore ha aperto il fuoco nella mensa del liceo, la Antioch High School, che ha circa 2mila studenti iscritti. Un pastore locale ha scritto su X che "l’aggerssore si è sparato alla testa di fronte mia figlia", secondo quanto riporta il New York Post.