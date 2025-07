Incidente a Palermo, scuolabus dell’oratorio valdese contro un’auto: 8 bambini in ospedale

Palermo, 11 luglio 2025 – Otto bimbi finiti in ospedale dopo un incidente tra lo scuolabus scuolabus della chiesa Valdese e un’automobile. Coinvolti altri tre mezzi. Trasportati al pronto soccorso anche l’autista e una maestra , illeso l’automobilista. È successo questa mattina al quartiere Brancaccio di Palermo.

Lo scontro è avvenuto in via Generale Rodolfo Corselli. Oltre al pulmino con a bordo i bambini – intestato al centro diaconale ‘La Noce’ della chiesa valdese – anche tre mezzi parcheggiati lungo il marciapiede: un’Ape Piaggio e due auto, una Opel e un'Audi

Come stanno i bambini

I bambini, soccorsi dai sanitari del 118, sono stati tutti trasportati al vicino ospedale ‘Buccheri La Ferla’ per accertamenti, ma le loro condizioni non desterebbero preoccupazioni, così come quelle del conducente e della maestra, anche loro visitati dai medici del nosocomio. I piccoli erano su un veicolo intestato al Centro diaconale valdese "La Noce" e risulterebbe in regola. Avrebbe impattato con un'auto, finendo contro altri due mezzi parcheggiati. In corso le verifiche della polizia municipale.

Anche il conducente del mezzo e una maestra sono stati trasportati al pronto soccorso, illeso, invece, l'automobilista. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale che hanno chiuso il tratto di strada al traffico per permettere l'arrivo dei soccorsi ed effettuare i rilievi.

Aperte le indagini

Lo scuolabus è stato nel frattempo sottoposto agli accertamenti amministrativi. È risultato in regola, provvisto di assicurazione e revisione. In corso le indagini per ricostruire la dinamica e stabilire le responsabilità.