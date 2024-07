Stromboli, un nuovo forte boato: sull’isola una nube altissima e la ricaduta di cenere

Roma, 11 luglio 2024 - Solo ieri si erano allentate le misure restrittive ma lo Stromboli non ne vuole sapere e oggi una nuova forte esplosione alle 14.07 ha proiettato in cielo flussi piroplastici. A registrare l'attività del vulcano è stata la rete di monitoraggio dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. L'isola è sovrastata da una nube altissima di vapore con ricaduta di cenere.

La nuova forte esplosione con l'emissione di flussi piroplastici sullo Stromboli

Proprio ieri, dopo il vertice del giorno precedente con il ministro della Protezione civile, Nello Musumeci, il sindaco Riccardo Gullo aveva emesso un'ordinanza che permetteva di riprendere "la scalata fino all'Osservatorio (100 metri di altitudine) per osservare un po' più da vicino l'attività eruttiva in atto, senza allontanarsi dal sentiero di salita al cratere, e di raggiungere Punta del Corvo (90 metri di altitudine) senza allontanarsi dal sentiero". Ed era in programma un'ordinanza per lo sbarco delle minicrociere, il cui accesso all'isola era stato interrotto lo scorso 4 luglio. Ora di nuovo tutto in discussione.

Di seguito i video dell'evento parossistico di #Stromboli di oggi 11 luglio ripresi da personale #INGV presente a Ginostra, #Stromboli. pic.twitter.com/tve0INnsC8 — INGVvulcani (@INGVvulcani) July 11, 2024

Nel comunicato odierno l'Osservatorio Etneo, comunica che "alle 14:07 circa si è verificato un evento parossistico ai crateri sommitali dello Stromboli. Tale attività ha prodotto una colonna eruttiva ed un flusso piroclastico lungo la Sciara del Fuoco. Il flusso si è propagato a mare per decine di metri dalla linea di costa. Il fenomeno si è esaurito intorno alle 14.10".

Dal punto di vista sismico, dalle ore 14:07 è stato registrato "un transiente sismico associato ad una sequenza di eventi esplosivi per la durata complessiva di circa 8 minuti, il più energetico dei quali è associabile all'evento parossistico ai crateri sommitali".