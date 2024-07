Voli dirottati o cancellati, aeroporto di Catania chiuso per la cenere dell’Etna Aerei atterrati a Palermo anziché a Fontanarossa, disagi per i turisti nel periodo più caldo dell’estate. Emesso un avviso per il volo (Vona) di colore rosso. Nella notte l’Ingv ha registrato un incremento dell'attività stromboliana dal cratere Voragine