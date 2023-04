Stop a ’Non è l’Arena’ Salta lo speciale in tv

La puntata dello speciale Mentana dedicata allo stop della trasmissione Non è l’Arena per ora non ci sarà. Massimo Giletti, all’uscita dalla Procura di Firenze ha annunciato il suo forfait dicendosi coinvolto in una "situazione complessa, difficile e delicata". Il suo programma è finito nella bufera dopo le presunte rivelazioni di Salvatore Baiardo, tuttofare dei fratelli Graviano, e le recenti intercettazioni emerse dall’inchiesta dei pm del capoluogo toscano. Nelle telefonate captate dagli inquirenti sarebbero emerse una serie di allusioni e speculazioni di Baiardo su millantati intrecci tra mafia stragista e politica.

"Ci sono vicende che non si possono risolvere in uno studio televisivo: vanno affrontate nei luoghi deputati per farlo, cioè gli uffici di un’azienda, altrimenti si rischia di finire all’interno di un’aula di tribunale", ha detto Giletti in un video (foto) spiegando di essere "appena uscito dalla Procura di Firenze e questo – ha sottolineato – vi fa capire la situazione complessa, difficile e delicata che stiamo vivendo". Pur ringraziando Enrico Mentana, il conduttore declina l’invito per lo speciale di domenica: "lo devo soprattutto ai magistrati che stanno lavorando su questa indagine".