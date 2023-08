Stefano Tacconi alla sua prima uscita pubblica. La foto che commuove: al ristorante con la famiglia

San Giovanni Rotondo (Foggia), 9 agosto 2023 – Stefano Tacconi alla sua prima uscita pubblica.

“Dopo lunghi 18 mesi di ricoveri ospedalieri tra Alessandria, Milano e San Giovanni Rotondo il noto portiere, col permesso dei medici, ieri ha effettuato la sua prima uscita pubblica per iniziare a riassaporare ritmi di una vita normale soprattutto quella legata ai sapori gastronomici pugliesi e sceglie il ristorante Lo Chalet dei Gourmet di San Giovanni Rotondo”. Così scrive il locale il 7 luglio in un post su Facebook, come didascalia a una serie di foto.

“Siamo orgogliosi – commenta Giuseppe, titolare del ristorante – di aver ospitato un grande uomo del calcio italiano che ci ha regalato tante emozioni durante la sua lunga carriera calcistica. Noi lo abbiamo visto sereno e felice con la sua famiglia e amici nel gustarsi una piacevole serata tra tante eccellenze gastronomiche…"

Subito dopo la cena Tacconi è rientrato nella sua stanza dell'Ospedale di Padre Pio per proseguire il suo percorso riabilitativo.

Le immagini confermano il legame speciale con il figlio Andrea, che via social ha sempre informato delle condizioni del suo amatissimo papà. L'ex portiere di Juve e Nazionale era stato colpito da un’ischemia cerebrale il 23 aprile 2022.

A giugno uno degli ultimi aggiornamenti: le dimissioni dall’ospedale Don Gnocchi di Milano e il trasferimento alla Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, ospedale fondato e voluto da San Pio. “Abbiamo preso questa decisione – aveva scritto Andrea Tacconi – sul Gargano in Puglia abbiamo preso questa decisione per far continuare a papà il percorso riabilitativo e per il legame che c'è sempre stato tra noi e l'ospedale San Giovanni Rotondo”.