"Servirà una settimana"

"Saranno necessari ancora giorni, almeno una settimana, per riuscire a prosciugare e bonificare dall’acqua i centri abitati colpiti dall’alluvione in Emilia Romagna, ma ora si pone anche un ulteriore problema: lo smaltimento del fango che si è accumulato", spiega Ivan Portoghese, ricercatore dell’Istituto di ricerca sulle acque del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr). Che prosegue: "È importante aumentare il numero di idrovore impegnate sul territorio. Poi c’è un altro discorso: quando l’acqua viene allontanata rimane il fango. Per eliminarlo bisogna fare presto, prima che si solidifichi, altrimenti si rende necessario l’utilizzo di altra acqua per poterlo diluire e asportare con le idrovore".