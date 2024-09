Blitz sul peschereccio: maxi sequestro di oltre 5 quintali di cocaina. Valeva 100 milioni

Roma, 6 settembre 2024 – Cinque quintali di cocaina dal valore di 100 milioni di euro: questo il maxi-sequestro che ha avuto luogo nel tratto di mare tra le province di Catania e Ragusa da parte dei finanzieri del Reparto operativo aeronavale di Palermo e del Comando operativo aeronavale di Pratica di Mare.

Cinque persone – 4 italiani e un serbo – sono state arrestate in flagranza di reato per produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, aggravato dall'ingente quantitativo.

Il tutto è partito dal semplice monitoraggio giornaliero, che ha permesso di rilevare i movimenti anomali di un peschereccio che stava recuperando diversi colli galleggianti presenti in acqua.

E’ dunque scattata un’ispezione che ha portato al rinvenimento a bordo di 18 plichi ben imballati, ciascuno dal peso di circa 30 chilogrammi. Si trattava in totale di 540 chili di cocaina, suddivisi in 450 panetti, ora sotto sequestro da parte delle autorità insieme all’imbarcazione utilizzata per il trasporto.

I provvedimenti di arresto e sequestro sono già stati convalidati.