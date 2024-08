Caivano, droga nelle mutande e in un portavivande per bambini: arrestato 47enne

Napoli, 13 agosto 2024 – Un semplice controllo dei carabinieri, finito con un arresto per detenzione di droga a fini di spaccio: è successo a Caivano, quando i militari hanno trovato nelle mutande del 47enne Salvatore Frezza e in un portavivande nella sua abitazione diversi grammi di sostanze stupefacenti.

L’uomo, già noto alle forze dell'ordine, “era in via Visone quando i militari lo hanno fermato in strada per un controllo. Addosso, nascosti nelle mutande, 40 grammi di cocaina divisi in 2 confezioni sottovuoto”. Tanto è bastato per avviare una perquisizione nella sua residenza, dove sono stati trovati ulteriori 150 grammi di cocaina e 150 grammi di crack nascosti in un portavivande per bambini. Non solo: presenti anche diversi appunti di contabilità e strumenti per il confezionamento delle dosi.

Stando ai carabinieri, le sostanze ritrovate in possesso di Frezza avrebbero “alimentato le piazze di spaccio”.

Il 47enne è ora in carcere, dove sta attendendo il giudizio.