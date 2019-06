Lampedusa, 29 giugno 2019 - Si è conclusa l'epopea della Sea Watch 3, la nave ferma da tre giorni al largo dell'isola e da oltre due settimane in mare con decine di migranti a bordo. L'imbarcazione è entrata questa notte intorno dopo l'una nel porto dell'Isola. La comandante Carola Rackete ha deciso di procedere nonostante non ci fosse l'autorazzazione da parte delle autorità. "Basta, dopo 16 giorni entriamo in porto", ha scritto la ong su Twitter prima di forzare l'ennesimo blocco.

Una scelta che ha avuto immediatamente delle conseguenze: gli uomini della Guardia di Finanza, con la nave ormai ormeggiata in banchina, sono saliti a bordo e l'hanno arrestata in flagranza di reato per violazione dell'articolo 1100 del codice della navigazione: resistenza o violenza contro nave da guerra. Ora la capitana rischia una condanna da 3 a dieci anni. La Procura di Agrigento ha disposto per lei gli arresti domiciliari, potrebbe essere processata per direttissima. Le viene contestato anche il tentato naufragio della motovedetta della Gdf. Il Viminale fa sapere che secondo il dl Sicurezza bis per la Sea Watch scatteranno il sequestro amministrativo e una sanzione pecuniaria da 20mila euro che, se non pagata nei termini, potrà salire fino a 50mila euro.

Sea Watch e il contatto con la motovedetta della Gdf

Prima di attraccare, la Sea Watch avrebbe speronato una motovedetta delle Fiamme Gialle che provava a impedirle l'approdo. Ci sarebbe stato un contatto, con l'imbarcazione dei militari che sarebbe finita contro la banchina, senza conseguenze per l'equipaggio. "Abbiamo rischiato di morire", riferiscono fonti dei militari all'Adnkronos. "Eravamo terrorizzati, contro di noi un bestione da 600 tonnellate".

Lo sbarco dei migranti

Subito dopo l'attracco nel porto, è iniziato lo sbarco dei 40 migranti a bordo della Sea Watch 3. Prima di scendere, i profughi hanno salutato e abbracciato i volontari della ong che in queste due settimane li hanno assistiti. L'imbarcazione è stata posta sotto sequestro dai finanzieri. Dopo le operazioni di sbarco dei migranti decine di militari hanno preso di fatto il comando della nave che è stata portata fuori dal porto intorno alle 06,30. Una decisione dovuta principalmente a due motivi: l'albero della Sea Watch è molto alto e interferisce all'interno del cuneo di sicurezza del vicino aeroporto; inoltre, la nave impedisce l'attracco dei traghetti di linea che collegano Lampedusa con il resto della Sicilia.

REAZIONI - Matteo Salvini intervistato dal Gr1 ha confermato: "Tutti gli immigrati a bordo saranno distribuiti in 5 Paesi. Brilla per il suo menefreghismo il governo olandese che ha dato una bandiera a una nave fuorilegge fregandosene di quello che l'equipaggio di questa nave è andato in giro a fare nel Mediterraneo". Il ministro dell'Interno ha poi criticato la delegazione di deputati sulla Sea Watch: "I parlamentari italini a bordo della nave fuorilegge sono incredibili: io fossi in loro e nei loro elettori mi vergognerei". Su Facebook il vicepremier ha commentato l'azione di forza di Rackete: "Stanotte comportamento criminale della comandante (tedesca) della nave pirata (olandese) che ha tentato di schiacciare contro la banchina del porto di Lampedusa una motovedetta della Guardia di Finanza, con l'equipaggio a bordo, mettendo a rischio la vita degli agenti. Delinquenti! Io sto con le Forze dell'Ordine, io sto con la Legge, io sto con l'Italia", postando anche un video del rischio di collisione.

Matteo Orfini, deputato Pd a bordo della imbarcazione della Ong olandese, ha twittato continuando la polemica con il leader leghista già iniziata ieri: "A mettere a rischio la sicurezza di migranti, forze dell'ordine ed equipaggio è stata la scelta di Salvini di lasciare 16 giorni in mezzo al mare una barca che aveva bisogno di un porto sicuro. Un ministro sequestratore che non va a processo solo perchè si fa salvare dal parlamento".

Graziano Delrio del Pd, anche lui con la delegazione sulla nave, ai microfoni di RaiNews 24 ha difeso l'operato della comandante: "L'autorità giudiziaria farà il suo corso e stabiliranno i giudici se la capitana ha davvero commesso un reato". Delrio ha spiegato: "Già ieri sera la capitana voleva entrare, ma le abbiamo chiesto di aspettare che il governo trovasse Paesi disponibili ad accogliere i migranti. Ora quegli accordi ci sono, ma nessuno ha dato l'autorizzazione allo sbarco. La situazione era diventata troppo critica, quindi la capitana Carola ha preso questa decisione".

Il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa dal G20 di Osaka, sollecitato dai cronisti, ha commentato: "Non voglio sostituirmi alla magistratura. Non spetta a me formulare giudizi. A me spetta il compito di far applicare le leggi e richiamarne tutti quanti al rispetto". Aggiungendo: "Da giurista, conoscendo i provvedimenti adottati, si prefiguravano responsabilità penali. Le leggi ci sono, che piaccia o non piaccia".