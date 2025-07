Scomparso bimbo di 5 anni a Ventimiglia, si è allontanato dal campeggio mentre il papà montava la tenda

Roma, 12 luglio 2025 – Droni, elicotteri e unità cinofile sono stati attivati per cercare Alain Bernard Ganaos, il bambino di 5 anni di Torino, scomparso nella serata di ieri al camping ‘Por la mar’, di frazione Latte a Ventimiglia, dov'era arrivato poche ore prima assieme ai genitori e alla sorella per trascorrere un periodo di villeggiatura. Il bambino si sarebbe allontanato mentre il padre montava la tenda.

Le ricerche e il bambino scomparso, Alain Bernard Ganaos

Al vaglio telecamere e testimonianze

A rendere più difficile le ricerche è il fatto che il piccolo, a causa di problemi di autismo, non parla e si teme che possa non rispondere alle chiamate dei soccorritori. Le ricerche di polizia, carabinieri e vigili del fuoco e volontari sono scattate subito. Quando si è allontanato il piccolo indossava una maglietta bianca e un pantaloncino verde. Le ricerche, coordinate dai vigili del fuoco con la protezione civile e con l’intervento dei carabinieri, sono proseguite per tutta la notte. Adesso si raccolgono testimonianze da parte di persone che credono di aver visto il piccolo Alain. I soccorritori stanno, inoltre, esaminando le telecamere della zona.

Il sindaco: “Aperta ogni pista”

“C'è molta apprensione, non solo da parte della famiglia, ma anche di tutta la popolazione di Ventimiglia che ringrazio per essersi resa disponibile a effettuare le ricerche”. Lo ha detto il sindaco di Ventimiglia, Flavio Di Muro, impegnato anche lui nelle ricerche del piccolo Alain. “Ogni pista è aperta e ogni ipotesi presa in considerazione: anche il confine con la Francia è presidiato”.

Task force ricerche: 80 persone in campo

“Abbiamo subito attivato le ricerche – ha detto il vice comandante dei vigili del fuoco di Imperia, Alessandro Giribaldi – cercando di coinvolgere il maggiore numero possibile di persone. Ci sono impegnate tutte le forze dell'ordine e ieri sera siamo arrivati a cercarlo in quasi 80 persone”. Al momento sono presenti le unità cinofile e in nottata hanno operato uomini del Sapr (Sistemi aeromobili a pilotaggio remoto) dei vigili del fuoco, che con visori notturni e termocamere sui droni hanno scansionato l'area. E poi, gli uomini del reparto Topografia applicata al soccorso (Tas), che stanno riportando sulle mappe tutte le zone già controllate e quelle da controllare. A loro si aggiungono operatori della protezione civile, carabinieri e tanti volontari. A presidiare la zona ci sono pure gli uomini del soccorso alpino, nel caso in cui le ricerche dovessero spostarsi verso le zone boschive e più impervie.