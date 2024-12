Scontri a Torino, studenti lanciano pietre contro la polizia, due agenti feriti

Torino, 13 dicembre 2024 – Pietre contro la polizia al corteo pro Palestina organizzato dagli studenti a Torino.

C’è stato anche questo alla fine della giornata di mobilitazione decisa nel giorno dello sciopero generale, davanti alla sede del Politecnico. Non sono mancati lanci di uova all’indirizzo della sede degli industriali.

Tafferugli tra polizia e studenti pro Palestina durante il corteo davanti al Politecnico di via Castelfidardo, Torino, 13 Dicembre 2024. /// Clashes between police and pro-Palestine students during the march in front of the Polytechnic, in Turin, Italy, 13 December 2024. ANSA/ALESSANDRO DI MARCO