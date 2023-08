Natascha Kampusch cosa fa oggi? La ‘schiava’ di Vienna e i punti mai chiariti della storia

Vienna, 16 agosto 2023 - Natascha Kampusch, 35 anni, oggi è una scrittrice. Il 23 agosto 2006, ormai 17 anni fa, da Vienna la sua storia fece il giro del mondo. Natasha raccontò di essere fuggita dal suo rapitore-aguzzino, Wolfang Prikopil, che morì quello stesso giorno.

L’uomo, trentenne, tecnico informatico ossessionato da Hitler, dalle pulizie e dalla magrezza, l’aveva rapita il 2 marzo 1988 mentre andava a scuola. E ne fece la sua schiava, anche sessuale.

La storia di Natascha Kampusch

Natasha ha svelato di essere stata tenuta segregata e schiava per 8 anni, quando ormai tutti la davano per morta. I lunghi capelli chiari, il viso sorridente: così appare oggi nelle foto l’ex bambina, che è stata anche presentatrice tv. Ha ereditato come ’risarcimento’ la casa dell’orrore, e ne paga ancora le bollette.

Ma il suo calvario non è finito. Perché dopo la prima ondata di solidarietà internazionale, Natascha è stata presa di mira sulla Rete. Quello sul cyberbullismo è anche il suo ultimo libro, pubblicato nel 2019. Prima aveva scritto “3096 giorni“, tanto era durata la sua prigionia, e “Dieci anni di libertà”. Dalla sua storia sono stati realizzati film e documentari.

Natasha Kampusch il giorno della fuga, il 23 agosto 2006. Nel riquadro, una sua foto recente

Il libro sul cyberbullismo

"Muori, perché non torni in cantina e ci resti”. “Perché non sia fuggita prima dalla cantina”. Questi alcuni dei messaggi con cui gli haters hanno bersagliato Natascha. E lei ha confidato nelle interviste di aver avuto paura anche ad uscire di casa. Insomma paradossalmente è stato come rivivere quell’incubo, la vita nella stanza insonorizzata e senza finestre, invisibile agli occhi del mondo.

I punti da chiarire

Nel corso degli anni, le indagini hanno cercato di fare luce su alcuni aspetti che erano rimasti in ombra in questa storia incredibile. “Mi ha dato poco da mangiare, mi ha umiliato, mi ha lasciato fare lavori pesanti, mi ha rasato la testa, ammirava Adolf Hitler e voleva che mi sentissi come le vittime naziste”, ha raccontato Natascha in una delle ultime interviste. Wolfang Prikopil le concesse poi alcune ’licenze’, come quella di lasciare la ’cantina’ e di salire in casa, soprattutto per fare le pulizie. Ma davvero l’uomo ha fatto tutto da solo? Il rapimento di Natasha in origine era su ‘commissione? E qual è stato il rapporto tra la rapita e il suo carceriere? Domande che ancora oggi restano senza risposta.