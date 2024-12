La storia incredibile di Melissa Caddick e quello che (non) sappiamo. Il lusso, le accuse di truffa milionaria e la scomparsa

Sidney, 27 dicembre 2024 - Una dimora esclusiva a Dover Height, a Sydney, un mistero mai risolto. Melissa Caddick, 49 anni, abituata a spostarsi con jet privati e auto di lusso, scompare ufficialmente a novembre 2020, inseguita da un’accusa incredibile, aver truffato decine di persone –alcuni addirittura familiari e amici – per una cifra astronomica, compresa tra i 20 e i 30 milioni di dollari australiani.

La storia per punti

La donna – che si presentava come consulente finanziaria – scompare a novembre 2020. L’11 novembre la polizia federale australiana e l’Australian Securities and Investments Commission (Asic) avevano fatto irruzione a casa sua. L’ultima traccia della 49enne è una testimonianza del figlio che la sente uscire di casa alle 5.30 del mattino.

La puntata successiva di questa storia misteriosa ci porta a Bournda Beach, a 500 chilometri da Sydney. Su quella spiaggia, a febbraio 2021, viene ritrovato un piede in decomposizione in una scarpa sportiva da donna. Le analisi diranno che appartiene a Melissa. E le altre informazioni strategiche per le indagini saranno raccolte grazie a una studiosa caparbia e fuori dagli schemi, Paola Magni, biologa naturalista specializzata in entomologia forense e aquatic forensics, talento italiano in terra d’Australia. La sua ricerca sulla ‘colonizzazione’ delle scarpe in acqua condotta in America consente di stabilire che quella calzatura è rimasta nell’oceano al massimo una settimana, prima di essere scoperta sulla spiaggia. Questo svela lo studio dei cirripedi che si sono attaccati alla scarpa.

Ma allora, cos’è successo a Melissa Caddick? Un caso che ha tenuto con il fiato sospeso un’intera nazione e ha scatenato una folla di teorie, più o meno stravaganti. C’è chi ha avanzato il sospetto che la donna possa essersi addirittura tagliata un piede per ingannare gli investigatori e farsi credere morta. Naturalmente sono stati tirati in ballo gli squali. C’è chi ha pensato a un gesto estremo. Ma tutte le ipotesi hanno però lasciato aperto il giallo. Si è dovuto arrendere al mistero lo stesso medico legale. Che ha scritto: Melissa è morta ma non è possibile stabilire come, quando e dove.