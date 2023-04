Schianto a Pasqua, quattro ragazzi morti in un frontale tra auto

È di quattro giovani morti il bilancio più grave degli incidenti stradali che si sono verificati nei giorni delle feste pasquali: lo scontro frontale, verificatosi domenica sera, è avvenuto nell’Astigiano e le vittime sono tutte morte sul colpo. Si tratta di un 23enne di Asti, di origini marocchine, e di tre trentenni residenti nelle zone limitrofe e appartenenti alla nutrita comunità macedone che da anni si è trasferita tra Langhe e Monferrato, dopo essere arrivata per lavorare le vigne. Tutto si è svolto in località Ponte Verde a Nizza Monferrato, sulla provinciale 456 del Turchino.

Dalla prima ricostruzione della Polizia stradale di Asti, la Bmw bianca con a bordo i tre macedoni avrebbe invaso la corsia opposta, urtando violentemente l’altra auto, una monovolume Volkswagen Sharan, condotta dal 23enne astigiano. Le indagini sono ancora in corso ed è prematuro trarre conclusioni. L’incidente è comunque avvenuto in una curva dopo un rettilineo dove già in passato si erano registrati gravi sinistri.