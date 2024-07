Sardegna poca acqua e vasti incendi. Todde: “Stato di calamità per la crisi idrica”. In fiamme 700 ettari nel Nuorese

Roma, 30 luglio 2024 - Tra crisi idrica e vasti incendi, la Sardegna si trova sul baratro della tempesta, di fuoco, perfetta. "Noi faremo una giunta straordinaria proprio per deliberare lo stato di calamità per la crisi idrica questo pomeriggio, perché abbiamo una situazione che deve essere gestita su tutti i fronti", ha assicurato la presidente della Regione Alessandra Todde. Intanto da ieri alle 18 circa e per tutta la notte ha continuato a bruciare il rogo divampato tra i territori di Benetutti, Orotelli, Orani, Orune e Nuoro, divorando circa 700 ettari.

Vasto incendio nel Nuorese

All'alba sono intervenuti quattro Candair, due Super Puma e tre elicotteri della flotta regionale, per cercare di controllare le fiamme che si estendono per 7 km. In azione a terra il Corpo Forestale, gli uomini di Forestas e i Vigili del Fuoco con 14 mezzi al seguito. Per la pericolosità dell'incendio, favorito dai boschi di sughere e roverelle, con fiamme alte decine di metri su due fronti, sono state evacuate 8 persone da 4 ovili minacciati.

Todde: “Stanziate risorse straordinarie”

Todde oggi ha partecipato all'assemblea di azionisti di Abbanoa, il gestore idrico unico della Sardegna: "Stiamo stanziando risorse straordinarie, ci saranno delle risorse stanziare anche rispetto a quella che sarà la variazione di bilancio, quindi sarà assolutamente importante il fatto di gestire questo tipo di problema su tutti i fronti".