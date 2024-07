Incendi in Italia: ora Google li segnala in tempo reale (con l’Ia)

Nuoro, 31 luglio 2024 – Ora Google ‘mappa’ gli incendi anche in Italia. La novità è stata sperimentata dagli abitanti del Nuorese, in Sardegna. Chi si è collegato alle mappe di Google ha trovato questa novità: un alert che li ha avvisati del grave rogo con più di 800 ettari bruciati, una segnalazione delle chiusure stradali e un rimando ai siti di informazione per l’aggiornamento sulle notizie.

Incendi in Italia: ora Google li mappa e avvisa gli utenti con un alert

La nuova funzione è stata implementata dal colosso tecnologico in Italia e in altri 14 paesi di Europa e Africa. “Poiché il rischio di incendi boschivi è in aumento nel mondo e stiamo vivendo un’estate record, l’obiettivo è supportare le comunità con informazioni utili per rimanere al sicuro”, spiega Yossi Matias, Vice President & Head of Google Research.

Ecco l’elenco dei paesi dove è attiva la funzione:

Italia

Andorra

Bosnia ed Erzegovina

Croazia

Cipro

Francia

Grecia

Kenya

Monaco

Montenegro

Portogallo

Ruanda

Slovenia

Spagna

Turchia.

Il modello di monitoraggio degli incendi boschivi è basato sull’intelligenza artificiale di Google ed è addestrato su più fonti di dati, anche satellitari. Altri modelli di IA vengono poi utilizzati per verificare l’esistenza di incendi e, nel complesso, “tutto ciò consente di stabilire dei confini più precisi e definiti degli incendi boschivi, informazioni accessibili e utili quando le persone ne hanno bisogno”, aggiunge Matias.

Grazie all’implementazione di questa funzionalità, in questa estate Google ha mappato “più di 20 incendi boschivi nell’Europa meridionale e in Africa. Solo nella prima settimana di luglio, dopo che gli incendi boschivi sono scoppiati in Europa e in Africa, 1,4 milioni di persone hanno ricevuto le nostre notifiche”.