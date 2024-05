San Giovanni Rotondo (Foggia), anziana trovata morta in casa: bloccato uomo insanguinato

San Giovanni Rotondo (Foggia), 25 maggio 2024 – Uccisa, forse scaraventata contro un mobile. Questa è la prima ipotesi investigativa dopo il ritrovamento del cadavere di Rachele Covino, 81 anni, in un appartamento al piano terra in via Sergente Padovano a San Giovanni Rotondo, nel Foggiano.

Poco dopo i carabinieri hanno bloccato un 43enne che si aggirava completamente nudo per la città e insanguinato. La sua posizione è al vaglio degli investigatori. Da indiscrezioni pare che poco prima l’uomo avesse aggredito altre due donne dopo essere entrato nella loro abitazione. Le due però sono riuscite a metterlo in fuga.

Le parole del sindaco Michele Crisetti

Michele Crisetti, sindaco di San Giovanni Rotondo, raggiunto al telefono da Qn.net racconta: “Gli investigatori sono al lavoro per capire che cosa sia successo. Oggi festeggiamo San Pio. Ci ricorderemo questa data per la morte di Rachele, che era molto conosciuta in paese, e per il terrore vissuto. Ho chiesto di sospendere anche tutte le iniziative elettorali”.

"Mezz’ora di terrore nel quartiere”

"Quell’uomo – prosegue il sindaco nel suo racconto – ha seminato il terrore in città per almeno mezz’ora. Si era introdotto in una prima abitazione ma erano riusciti a cacciarlo. Ha rotto anche una vetrata, per entrare. Probabilmente potrebbe essersi ferito così. Ora è all’ospedale. Quando è entrato nella prima casa, indossava solo un paio di boxer”. Poi il secondo blitz nell’appartamento dell’81enne. La vittima viveva da sola, una figlia abita vicino ma da quanto risulta non era in casa.