Roma, 2 gennaio 2021 - Al via i saldi invernali 2021. Il calendario di quando iniziano, tuttavia, rimane un rebus molto diversificato. Le date infatti variano, causa Covid-19, tra le varie Regioni. Tra chi comincia oggi 2 gennaio 2021 (come la Basilicata, la Valle d'Aosta e il Molise) e chi invece ha preferito posticipare l'avvio dell'iniziativa (come la Lombardia, l'Abruzzo, il Piemonte) per andare incontro alle esigenze sia delle associazioni di categoria sia dei consumatori, costretti tutti a rispettare i divieti e le regole introdotti con il dpcm 3 dicembre e il successivo decreto Conte di Natale. "I saldi vanno spostati a marzo", ha chiesto oggi Confartigianato Firenze. Il timore è che partire subito equivalga a un flop prevedibile quanto significativo.

In zona rossa in particolare, non ci si può muovere liberamente e i negozi sono chiusi. Quindi, nonostante oggi (giorno di zona rossa) inizino i saldi in alcune Regioni, la vera partenza sarà lunedì 4 gennaio quando saremo di nuovo in zona arancione e i negozi al dettaglio saranno aperti. Il problema però non finisce qui: perché martedì 5 e mercoledì 6 gennaio 2021 si torna in zona rossa e di conseguenza la stragrande maggioranza dei negozi rimarrà con la saracinesca abbassata.

Infine c'è il punto di domanda su cosa accadrà da dopo il 6 gennaio. Per il momento, dal 7 gennaio, l'Italia dovrebbe tornare a un sistema a fasce per Regioni. E quindi ogni Regione dovrebbe tornare ad avere le sue regole e i suoi divieti, a seconda che si trovi in zona gialla, arancione o rossa. Cosa che determinerà anche se i negozianti potranno rimanere aperti o saranno costretti a chiudere.

Vediamo comunque qual è il calendario dei saldi invernali del 2021 e quando questi iniziano, regione per regione. (Nota: alcune date potrebbero variare per le ragioni sopra elencate).

Saldi 2021, il calendario. Le date di inizio, regione per regione

Basilicata, 2 gennaio 2021

Valle d'Aosta, 2 gennaio 2021

Molise, 2 gennaio 2021

Abruzzo, 4 gennaio 2021

Calabria, 4 gennaio 2021

Sardegna, 5 gennaio 2021

Campania, 5 gennaio 2021

Puglia, 7 gennaio 2021

Sicilia, 7 gennaio 2021

Piemonte, 7 gennaio 2021

Friuli Venezia Giulia, 7 gennaio 2021

Lombardia, 7 gennaio 2021

Umbria, 9 gennaio 2021

Lazio, 12 gennaio 2021

Marche, 16 gennaio 2021

Trentino Alto Adige, 16 gennaio 2021 (nei comuni turistici della Provincia autonoma di Bolzano i saldi 2021 iniziano il 13 febbraio, mentre in quelli non turistici si parte il 16 gennaio)

Liguria, 29 gennaio 2021

Emilia-Romagna, 30 gennaio 2021

Toscana, 30 gennaio 2021 (Confartigianato Firenze ha chiesto di rinviare l'iniziativa a marzo. "Fare i saldi a fine gennaio ci sembra assurdo - ha commentato il presidente Alessandro Sorani - Serve spostarli a marzo per dare un minimo di garanzia sugli acquisti")

Veneto, 30 gennaio 2021

La durata dei saldi varia da regione a regione, e va da circa quattro settimane ad un massimo di due mesi.