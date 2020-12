Cortina, 26 dicembre 2020 - Cortina d'Ampezzo affascina vip e gente normale, e perchè quindi non andarci a vivere come sacrestano? Sta succedendo in questi giorni che il parroco di una chiesa della perla delle Dolomiti, don Ivano Brambilla, stia cercando un nuovo addetto a tenere in ordine la sacrestia. Però all'annuncio hanno risposto 95 candidati, che hanno inviato i proprio curricula per l'ambito posto, lasciando di stucco don Brambilla.

A fare gola è proprio la località infatti, oltre all'offerta economica (vitto, alloggio, tredicesima e quattordicesima). Il nuovo sacrestano dovrebbe sostituire il precedente, che ha lasciato l'incarico dopo 16 anni di servizio. Il contratto di lavoro inizialmente sarà a tempo determinato.