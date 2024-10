Ancora problemi su un volo Ryanair, l’aereo costretto a tornare a Brindisi

Brindisi, 10 ottobre 2024 – Ancora problemi per Ryanair. Stamani un volo partito da Brindisi e diretto a Londra ha dovuto interrompere il viaggio e fare ritorno all’aeroporto pugliese. La decisione è stata presa dal pilota dopo l’accensione di alcune non meglio precisate spie. Così, a 40 minuti dal decollo, i passeggeri si sono nuovamente trovati nello scalo di partenza. E’ il quarto guasto in pochi giorni che coinvolge aereo della compagnia aerea irlandese. In tre casi è interessato l’aeroporto di Brindisi.

Quattro casi in 10 giorni

Solo quattro giorni fa su un velivolo proveniente da Memmingen, in Germania, e diretto nel capoluogo pugliese, era stato segnalato un problema al sistema di protezione del motore dal fuoco, evidenziato anche in questo caso dall’accensione di una spia. In quella circostanza l’allarme era rientrato e i passeggeri erano scesi regolarmente.

Sempre a Brindisi il 3 ottobre un aereo Ryanair ha preso fuoco mentre era in pista, poco prima del decollo per Torino: 184 i passeggeri a bordo, fatti scendere con gli scivoli di emergenza. Infine, era il primo ottobre quando in pista a Orio al Serio (Bergamo) sono scoppiati i pneumatici di un Boeing: anche in questo caso si trattava di un velivolo Ryanair.