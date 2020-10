Roma, 25 ottobre 2020 - Rocco Casalino, portavoce del premier Giuseppe Conte, è positivo al Coronavirus. Il suo compagno e convivente, José Carlos, era risultato positivo al Covid-19, anche se asintomatico. "Ho scoperto ieri sera, dopo il sopraggiungere di sintomi lievi, di essere positivo al Covid - ha detto Casalino, assente alla conferenza stampa di Conte -. L'ultima volta che ho lavorato in Presidenza del consiglio è stato martedì, adottando come sempre tutte le misure di sicurezza. In ogni caso ancora mercoledì risultavo negativo al tampone".

Casalino si era messo in autoisolamento fiduciario dopo che il suo compagno e convivente, José Carlos, era risultato positivo al Covid-19. I tamponi ai quali si era sottoposto lunedì e martedì era risultati entrambi negativi. L'ultimo contatto con Conte risale a lunedì scorso, mantenendo le distanze di sicurezza e rispettando le norme anti-contagio.