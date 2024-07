Rivolta nel carcere di Trieste, 5 persone portate via in ambulanza. Polizia in tenuta antisommossa

Trieste, 11 luglio 2024 – Firenze, Viterbo e ora Trieste. Ancora una rivolta nelle carceri italiane: l’ultima nel capoluogo friulano culminata con 5 persone (probabilmente detenuti) portate via in ambulanza. Lo riporta il quotidiano locale Il Piccolo. Un gruppo di carcerati oggi si è asserragliato dentro l’istituto penitenziario Ernesto Mari, incendiando arredi e lenzuola. Le forze dell’ordine hanno lanciato gas lacrimogeni. Almeno un detenuto è rimasto intossicato. Non sono chiare le condizione degli altri 4 portati in ospedale.

Sono un centinaio i detenuti insorti: 260 quelli ospitati attualmente nella struttura che ha una capienza di 150 persone. I detenuti attraverso le sbarre delle finestre hanno urlato più volte di essere costretti a dormire a terra, su materassi con cimici.

C’è stato un primo tentativo di mediazione tra agenti in strada e detenuti, anche il responsabile carcere della Camera penale Enrico Miscia e la garante per i detenuti Elisabetta Burla hanno provato ad avviare un negoziato ma niente. Le forze dell'ordine, in tenuta anti-sommossa, hanno fatto irruzione nella struttura e sembra che ci siano stati scontri. Via del Coroneo e le strade limitrofe sono state chiuse e sono state allontanate tutte le persone che si trovavano in strada.

La situazione difficile all'interno del carcere di Trieste (solo uno dei tanti sovraffollati) è stata segnalata più volte nei mesi scorsi.