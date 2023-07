Denuncia l’ex fidanzato che la perseguita e si suicida: lui era ai domiciliari. Va in carcere dopo la morte della donna

Palermo, 4 luglio 2023 – Una donna di 33 anni si è suicidata a Riesi (Caltanissetta), sarebbero state determinanti le persecuzioni dell’ex, in quel momento ai domiciliari a San Cono (Catania). L’uomo, 26 anni, romeno come la vittima, è stato poi raggiunto, poche ore dopo, da una misura di aggravamento della pena e portato in carcere. Pare una beffa del destino, anche se tutta la vicenda resta ancora da chiarire.

Ora la procura dovrà accertare se qualcosa non ha funzionato. Ecco cosa sappiamo al momento.

Le date

Il 28 giugno la vittima era tornata a denunciare per stalking l’ex che in passato aveva già fatto condannare a 11 anni per violenze sessuali ripetute, lesioni e minacce di morte.

Una richiesta d’aiuto che era stata raccolta dalla Procura generale di Caltanissetta. Il pg Fabiola Furnari, ritenendo il romeno pericoloso, aveva chiesto e ottenuto in tempi record l’aggravamento della misura cautelare per l’imputato che dagli arresti domiciliari è finito in carcere. La celerità dell’intervento però non è riuscita a scongiurare. La donna si era già tolta la vita, temendo il ripetersi delle violenze.

La relazione

Tre anni fa la vittima aveva intrecciato una relazione con il connazionale. Il rapporto sarebbe durato qualche mese, scandito da violenze sessuali e maltrattamenti. Dopo la prima denuncia l’uomo era stato condannato in primo grado a 11 anni, pena poi confermata in appello.

"Il ministro Nordio faccia chiarezza”

“A questa povera ragazza suicida perché vessata da un mostro dobbiamo dare risposte. Innanzitutto capire come sia stato possibile ai domiciliari per il suo aguzzino continuare a perseguitarla e mi auguro che il ministro Nordio voglia fare luce sulla vicenda”. Lo chiede in una nota Alfredo Antoniozzi, vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera e membro della commissione antimafia. “È veramente una morte che fa rabbia e che poteva essere evitata”, conclude.