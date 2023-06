Morte di Rebellin, il video in 3D che ricostruisce gli ultimi istanti di vita del ciclista

Vicenza, 17 giugno 2023 - Morte di Davide Rebellin: gli ultimi istanti di vita del campione ricostruiti in un video in 3D.

Saliamo a bordo di quel camion, il camion che ha investito e ucciso il ciclista il 30 novembre 2022 nel Vicentino. Lo facciamo grazie a una ricostruzione video in 3D degli investigatori, le indagini coordinate dal nucleo investigativo dei Carabinieri di Vicenza hanno sfruttato anche tecniche innovative per ricostruire quella scena che ha commosso e indignato tutta Italia.

Immagini che danno i brividi: ecco il mezzo pesante che incrocia il suo destino con quello del campione. Quel ciclista è Rebellin e sfila accanto alla cabina di guida per qualche secondo. Poi la sua figura viene coperta e il camion prosegue la sua corsa. In quello che non si vede c’è il l’irreparabile.

Il comandante del nucleo investigativo dei Carabinieri di Vicenza chiarisce: “Questo è un documento scientifico. E ci dice in modo inequivocabile che quell’uomo non poteva non vedere il ciclista che aveva davanti a sé”.