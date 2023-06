Morte Rebellin, il fratello: “Il camionista è tornato indietro poi è scappato. Nessun perdono”

Vicenza, 17 giugno 2023 – Per la morte di Davide Rebellin è stato arrestato il camionista tedesco che lo investì e uccise, era il 30 novembre 2022, a Montebello (Vicenza).

Il fratello del ciclista, Simone, racconta al telefono: “Ci hanno avvisato i carabinieri questa mattina, ci speravamo che questa persona venisse arrestata per quello che ha fatto, è la punizione che merita. Per fortuna sono riusciti a prenderlo”.

Simone, 52 anni, è osteopata a Vicenza. In passato ha fatto ciclismo da professionista per 4 anni e ha gareggiato anche con il fratello, che ha curato per molto tempo.

“Vogliamo giustizia per quello che è successo. Bisogna vedere se quell’uomo ha visto o no mio fratello. Ma la cosa che ha fatto più male, la cosa che non è perdonabile, è che è tornato indietro, è sceso dal camion, lo ha guardato a terra ed è andato via senza chiamare i soccorsi. Deve essere punito anche solo per questo. Che abbia visto o no mio fratello quando lo ha investito solo lui lo sa, purtroppo. Penso che non abbia voluto ucciderlo. Ma come si fa a lasciarlo lì, a non chiamare i soccorsi e ad andare via? Questo non è giustificabile, non è giusto. Non lo possiamo perdonare”.

Simone Rebellin ha corso con il fratello e ha fatto quattro anni da professionista. “Sono osteopata e ho trattato anche lui per 10 anni. Il giorno dell’incidente era venuto a trovare la mamma Brigida. Poi doveva andare in un’azienda dove faceva da consulente, dava consigli per la costruzione di nuove biciclette. Non si stava allenando perché aveva smesso di correre un mese prima. Era uscito per fare un giro e tenersi un po’ in forma. Era in totale relax. Ci manca tanto”.

Ad inchiodare alle proprie responsabilità e il camionista tedesco anche le testimonianze di chi è riuscito a vedere quello che è successo subito dopo l’investimento e a scattare fotografie. L’uomo dopo aver investito il ciclista è sceso dal camion, si è avvicinato a Rebellin a terra poi è tornato sui suoi passi e si è allontanato.