Realizzare i propri sogni costa solo 25 ban

CaccamoQuanto costa realizzare i propri sogni? Più o meno 25 ban. E, volendo, si può tranquillamente pagare in contanti. Una banconota e via. Una sola. Anzi, più di una, tutte colorate, tutte diverse, tutte uniche. Sono quelle che, per il dodicesimo anno, Banca d’Italia e ministero dell’Istruzione hanno premiato nell’ambito del concorso per le scuole “Inventiamo una banconota“.

"L’economia è uno strumento, il vero valore sei tu!", riflettono studentesse e studenti della IV C del Liceo Scientifico “Enrico Fermi“ di Aversa (Caserta), tra i premiati ieri. Perché il tema è proprio questo: realizzare i propri sogni e investire su se stessi, una riflessione sull’educazione finanziaria oltre i numeri.

In un pezzo di carta(moneta) di una valuta virtuale, il ban appunto, le scuole di tutt’Italia, ma anche quelle italiane all’estero, si sono fatte domande e si sono date risposte che l’economia dei “grandi“ farebbe bene a non ignorare. "Investire conoscenza, tempo e risorse per scalare il futuro e trasformare le stelle in realtà attraverso impegno e determinazione": è la lezione della II F dell’Istituto comprensivo di San Pietro in Casale (Bologna).

Al cambio attuale, 25 ban valgono questo: una scalata verso un cielo alla Van Gogh, la testa proiettata alle nuvole delle proprie aspirazioni, ma con solide radici nella conoscenza.