Chieti, 23 settembre 2018 - Legati, rapinati e feriti. Due coniugi di Lanciano, in provincia di Chieti hanno subito una drammatica rapina nella villa in cui vivono assieme al figlio disabile. Intorno alle 4 di questa notte quattro malviventi, incappucciati, hanno fatto irruzione in casa, li hanno legati e picchiati e si sono fatti consegnare bancomat e carte di credito, con relativi codici. Le vittime sono Carlo Martelli, 69 anni, chirurgo cardiovascolare in pensione, fondatore dell' associazione Anffas, e la moglie Niva Bazzan alla quale i rapinatori hanno anche tagliato il lobo dell'orecchio destro. Illeso il figlio della coppia: i malviventi hanno messo a soqquadro la stanza del ragazzo disabile senza toccarlo. Ora è caccia ai quattro banditi, che sono fuggiti a bordo dell'auto del medico (una Fiat Sedici grigio metallizzata) e si ipotizza anche la presenza di una quinta persona che potrebbe aver fatto da palo.

LA DINAMICA - Il sequestro della coppia è durato un paio d'ore. I malviventi hanno svegliato i coniugi a spintoni e li hanno legati. I medico, ancora semi-addormentato e terrorizzato, avrebbe tardato a rispondere alle domande su dove tenesse nascosti soldi e preziosi e per questo i banditi hanno tagliato il lobo dell'orecchio alla moglie. Sarebbe stato mozzato, hanno raccontato le vittime, con una specie di piccola roncola con il manico di legno che i banditi avrebbero trovato nella taverna sotto la casa. Poi due dei banditi sono andati a prelevare con il bancomat mentre la coppia veniva tenuta in ostaggio. Dopo due ore di angoscia, una volta che la banda è fuggita, intorno alle 6, il medico è riuscito a liberarsi delle fascette di plastica con cui era intrappolato, e ha slegato anche la moglie. I due sono riusciti a dare l'allarme nella villa adiacente, del fratello del medico.

LE VITTIME - Le due vittime si trovano ora all'ospedale di Lanciano, dove sono sottoposte a cure sanitarie. La donna è in chirurgia dove si sta verificando la possibilità di ricucire il lobo dell'orecchio. Il marito ha riportato un trauma cranico facciale per i numerosi pugni ricevuti ed è sotto osservazione all'unità multiservizio del nosocomio lancianese. Si stanno occupando delle indagini gli agenti della Squadra Mobile di Chieti e del commissariato di Lanciano.

LA MAPPA