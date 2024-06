Ragazzi travolti dal fiume in piena in Friuli . Nuovo video: un pompiere prova a salvarli

Tra i tanti video girati dai cittadini e circolati nei social relativi alla tragedia del Natisone, ne è comparso uno nuovo: il tentativo disperato di un vigile del fuoco che, nonostante la terrificante piena del fiume, si lancia in acqua e tenta di raggiungere i tre ragazzi, abbracciati in quella posa diventata il simbolo di questa disgrazia. Il vigile, assicurato a una corda alla cui estremità ci sono i suoi compagni, si lancia da monte rispetto ai ragazzi, nella direzione del flusso del fiume e comincia a nuotare. La corrente lo spinge verso riva o comunque lontano rispetto allo scoglio sul quale i tre ragazzi attendevano di essere salvati. L’eroico e atletico giovane dopo alcune bracciate è costretto a fermarsi, a tornare a riva. Riproverà una volta e una volta ancora ma vanamente: Patrizia, Bianca e Cristian sono irraggiungibili via fiume. Si cerca ancora Cristian.