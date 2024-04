Ragazza morta in Val D’Aosta: aperta indagine per omicidio. “Aveva profondo taglio alla gola”

Aosta, 8 aprile 2024 - Oltre a varie ferite all'addome aveva anche un profondo taglio al collo la ragazza trovata morta venerdì scorso in un'ex chiesetta diroccata sulle montagne della Val d'Aosta.

La procura di Aosta ha aperto un fascicolo per omicidio.

La giovane indossava un paio di leggings e una felpa. Vicino a lei c'era una confezione di marshmallow. A terra erano visibili macchie di sangue e tracce di trascinamento, segno che il corpo è stato trasportato all'interno dell'ex cappella.

La vittima è descritta - da chi ha visto il corpo - come una “ragazza molto giovane, sui 20 anni ma forse anche meno, probabilmente straniera”. Aveva un piercing all'ombelico. Intorno al cadavere, oltre ai marshmallow, c'erano delle cartacce e altri rifiuti. I carabinieri hanno portato via vari reperti dall'ex chiesetta, tra cui una grossa pietra con varie macchie di sangue.

Le indagini vanno ormai verso la direzione dell’omicidio: sono ormai praticamente escluse le ipotesi di suicidio e di morte per un malore e gli inquirenti continuano a dare la caccia al ragazzo che guidava il furgone camperizzato rosso bordeaux sul quale nei giorni precedenti alla scomparsa è stata vista a bordo anche la giovane.

I primi riscontri medico-legali sul cadavere - svolti nel fine settimana - hanno evidenziato “ferite gravi” all'addome. Secondo i sanitari non ci sono dubbi: il decesso è avvenuto per cause “violente”. Maggiori informazioni si avranno comunque martedì prossimo quando verrà completata l'autopsia, affidata all'esperto anatomopatologo torinese Roberto Testi. Per completare il quadro sono anche stati effettuati i test tossicologici sulla vittima che potranno dire se aveva assunto sostanze stupefacenti (per avere l'esito occorreranno alcuni giorni).

Ora si cerca un uomo, che era con la ragazza in base ad alcune testimonianze: i militari dell'Arma hanno chiesto informazioni nei bar e nei supermercati della zona su una coppia che la scorsa settimana era stata notata tra i comuni di La Salle e Arvier.

La gente del posto ha anche segnalato la presenza, proprio in quei giorni, del furgoncino di colore rosso/bordeaux, che era parcheggiato sulla strada statale 26, all'imbocco del sentiero che porta al villaggio abbandonato. È una delle piste, ma non l'unica, che stanno battendo gli inquirenti.

Notizia in aggiornamento