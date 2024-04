Ragazza trovata morta in Valle d’Aosta, l’autopsia: deceduta per dissanguamento. Il giallo del furgone, testimone: “Erano a piedi”

Roma, 9 aprile 2024 - La ragazza trovata senza vita venerdì scorso in una chiesetta ad Aosta è morta per dissanguamento, secondo un primo esito dell'autopsia effettuata sul corpo della giovane, e in attesa dell'esito degli esami tossicologici pronto tra qualche giorno. La misteriosa vittima (Con sé non aveva documenti né un telefono cellulare, ndr), mora di capelli con una felpa beige, i legging e un piercing all'ombelico, è stata trovata a terra nella cappella del villaggio abbandonato di Equilivaz, sopra La Salle, tra Aosta e Courmayeur.

Un profondo taglio alla gola

Quando è stato rinvenuto il corpo da una persona del posto che stava facendo una passeggiata, la giovane era in posizione supina. Una dottoressa dell'Usl, la prima a giungere sul posto allertata dal 118, ha riscontrato una ferita da taglio superficiale all'addome e un profondo taglio sul collo della ragazza, quello avrebbe provocato il decesso per emorragia secondo la relazione preliminare parziale consegnata alla procura di Aosta dal medico legale Roberto Testi. Mentre è ancora da stabilire l’esatta data e l’orario della morte.

Segni di trascinamento

La zona è stata isolata, durante i rilievi è stata trovata una grossa pietra ricoperta di sangue e altre tracce ematiche lì vicino. Inoltre sono chiari i segni del trascinamento del corpo, portato di peso all'interno della cappella: la ragazza potrebbe essere stata uccisa altrove e poi portata lì.

Si cerca un uomo con un furgone rosso o bordeaux

Seguendo le indicazioni di alcuni testimoni i carabinieri stanno cercando un uomo visto con una ragazza corrispondente alla descrizione della vittima. Il sospetto però è svanito nel nulla come un furgone rosso, o bordeaux, notato per due giorni parcheggiato vicino al sentiero che porta alla chiesetta. Gli investigatori stanno battendo tutte le vie di fuga, che potrebbero essere i trafori verso la Francia e la Svizzera, solo a pochi chilometri. Al vaglio anche le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della statale 26 A.

Un testimone ha visto due ragazzi in zona

Un testimone però sul furgone ha qualche dubbio e dalle pagine della Stampa ha raccontato di aver visto in zona martedì 2 aprile due ragazzi, lei molto bella ma emaciata, lui con capelli ricci e carnagione olivastra, entrambi vestiti di nero, pronti per un'escursione con campeggio in montagna. "Mi hanno raccontato di essere arrivati dal confine svizzero. Cercavano un supermercato grande per fare la spesa. E poi volevano andare a campeggiare sulle montagne. Per questo so che non esiste il furgone di cui ho sentito parlare al telegiornale. Perché mi hanno chiesto indicazioni per la fermata del pullman, io li ho accompagnati e li ho visti salire a bordo". Ed ha aggiunto altri particolari come il fatto che parlava solo il ragazzo, in un buon italiano, ma sembrava straniero, inoltre all'apparenza era molto più giovane della compagna, quasi minorenne. Concludendo: "Non sembrava un tipo violento, tutt'altro. Non sembrava nemmeno uno con problemi di droghe. Con me è stato gentile. Io non credo che l'abbia uccisa".