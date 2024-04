Aosta, donna trovata morta: è caccia a un furgone rosso. “Ferite gravi, cause violente” Acquisite le immagini delle telecamere di sorveglianza sulla statale 26 tra Aosta e Courmayeur. Si sospetta che la donna fosse a bordo del mezzo che ora si sta cercando. Il cadavere in una ex cappella diroccata