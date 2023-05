"Quando Augello mi disse che moriva"

Si commuove Giorgia Meloni, ma riesce anche a strappare una mezza risata e un applauso, nell’ultimo saluto ad Andrea Augello, il senatore di Fratelli d’Italia e storico nome della destra italiana, scomparso a 62 di cancro. Era stato proprio lui di chiedere a Meloni di ricordarlo al funerale. "Andrea venne a trovarmi e pensavo dovesse dirmi qualcosa di lavoro. Gli dissi: ‘Dimmi Andrea, ho solo 20 minuti. Lui mi guarda e dice: ‘Sto morendo’. Io non riesco a dire niente. E lui: ’Dai, Giorgia, non fare così’". Meloni continua. "Andrea era un fratello". Nella basilica dell’Ara Coeli per i funerali moltissimi politici. Da La Russa al sindaco Gualtieri a Goffredo Bettini del Pd.